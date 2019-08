Günümüzün en önemli keman virtüözlerinden David Garrett, 21 Eylül akşamı İstanbul’da sahne alacak. Sanatçı, Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında, Unlimited Live turnesi kapsamında Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak.



Kemanınızla ilişkinizi nasıl tanımlarsınız? Arkadaşça bir ilişki...

Ben ona ne kadar verirsem, o da bana o kadar veriyor. Aslında iyi bir dostluk...

Kemanla tanıştığınızda dört yaşındaydınız. O yaşta böylesine bir enstrümana nasıl ilgi duydunuz?

Babam, müzik enstrümanlarını müzayede görevlisiydi. Bu nedenle evimizde birçok keman, çello diğer enstrümanlar olurdu. Sonra ağabeyim bir gün keman çalmaya başladı ve ben de istedim. Annemle babama göre, ben sadece taklit etmeye çalışıyordum. Çok sonraları ağabeyim bana, kemanı ondan aldığım için memnun olduğunu çünkü çalarken hiç eğlenmediğini söyledi. (Gülüyor.)

2008 yılında ‘Flight of the Bumblebee’ şarkısını, saniyede 13 nota basarak, 1 dakika 6.56 saniyede çalıp Guinness Rekorlar Kitabı’na adınınız ‘Dünyanın En Hızlı Keman Çalan İnsanı’ olarak yazdırdınız. Bu unvan sizin için ne anlama geliyor?

Aslında benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü bu, benim sadece keman çalabildiğimi gösteriyor. Hoş bir durum ama sonuçta bir sanatçı olarak konumuz müzik yapmak; hızlı olmak değil. Elbette teknik çok önemli ve zorunlu. Ama asıl beceri, kendi düzenlemeleriniz ve kompozisyonlarınızla, harika yorumlar yapabilmekte...

Klasik müziği hard rock ile karıştırmak sizin fikriniz miydi?

Evet, kesinlikle. Elbette konu düzenlemelere geldiğinde bana doğru kararlar vermem konusunda yardım eden mükemmel bir ekibim var. Ama rock elementlerini, orkestra ve kemanla entegre etme fikri benden çıktı. Bir sanatçı olarak, müziğinizle rahat hissetmelisiniz. Böylece sanatınızın kökleri her zaman sizden çıkmış olur.



‘İstanbul, muazzam bir şehir...’

Konser öncesinde izleyicileriniz için bir mesajınız var mı?

İstanbul’a son gelişimde ‘Tchaikovsky Keman Konçertosu’nu çalmıştım. Bu sefer bambaşka bir repertuvar hazırladım. İnanılmaz eğlenceli olacak. AC/DC’den Metallica’ya, Bach’tanto Debussy’e, Coldplay’den Michael Jackson’a kadar farklı türler çalacağız. Sahnede mükemmel zaman geçireceğim. Türkiye’de ilk kez müziğimi sunacağım için sabırsızlanıyorum.

İstanbul dediğinizde aklınıza ilk olarak neler geliyor?

Mükemmel insanlarla dolu, muazzam bir şehir... Boğaz’da bir yürüyüş yapmak için sabırsızlanıyorum. Güzel havayı düşünüyorum ve akşama bir konserim olsa da bir tatil yapacakmışım gibi hissediyorum.



Sanatçının, Piu Entertainment ve Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenecek konserinin, bilet satışı devam ediyor.