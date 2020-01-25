'Müzik çocukluk hayalimdi'

Gülden, "Müzik serüveni nasıl başladı?" sorusuna, "Çocukluk hayalimdi ama önceki yaşamımda kesin müzikle ilgileniyordum" yanıtını verdi.

"YouTube'da akustik yapacak mısınız?" sorusunu ise Gülden, "Bu yıl daha çok her alanda olacağım birçok sürpizler bekliyor. Şubat ayında akustik bir performans yayınlayacağım" şeklinde cevapladı.