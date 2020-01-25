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25.01.2020 - 17:31 |

'Müzik çocukluk hayalimdi'

Türkiye'nin ilk canlı yayın YouTube magazin programı 'Magazin Noteri'nin konuğu Gülden oldu. Şarkıcı, magazin duayeni Ali Eyüboğlu ve gazeteci İlkay Buharalı'nın sorularına yanıt verdi.

'Müzik çocukluk hayalimdi'

Gülden, "Müzik serüveni nasıl başladı?" sorusuna, "Çocukluk hayalimdi ama önceki yaşamımda kesin müzikle ilgileniyordum" yanıtını verdi.
"YouTube'da akustik yapacak mısınız?" sorusunu ise Gülden, "Bu yıl daha çok her alanda olacağım birçok sürpizler bekliyor. Şubat ayında akustik bir performans yayınlayacağım" şeklinde cevapladı.

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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Cadde Yazarları

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