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02.09.2019 - 07:50

Müzik dolu gece

Uzun yıllar ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Zeynep Tarlan, sanata ve sanatçıya olan desteğini her fırsatta dile getiriyor.

Müzik dolu gece

Uzun yıllar ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Zeynep Tarlan, sanata ve sanatçıya olan desteğini her fırsatta dile getiriyor. Yaklaşık bir aydır Bodrum’da tatilini sürdüren iş insanı, önceki akşam arkadaşlarıyla müzik dolu bir gece yaşadı. Çok sevdiği Anjelika Akbar’ı dinleyen Tarlan, konser sonunda sanatçıyı tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

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