Müzik dünyasının yaş ortalaması artıyor mu?

Ingham haberinde, 2019 yılına ait son küresel araştırmasında “en çok konser veren sanatçılar” listesini baz aldı ve bu listedeki isimlerin yaş ortalamalarına dikkat Pollstar’ın listesinde yer alan diğer en genç sanatçılar 28 yaşındaki Travis Scott ve Ed Sheeran oldular. Sheeran ve Scott’tan sonra en genç müzisyen ise 38 yaşındaki Justin Timberlake. Araştırmada dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntı ise listede ilk 10’da yer alan sanatçıların 50 yaş ve üzerinde olması. Listenin birinci sırasında 72 yaşındaki Elton John, beşinci sırasında 72 yaşındaki Fleetwood Mac ve 74 yaşında olan Bob Seger dokuzuncu sırada yer alıyor. Ingham’ın araştırmasına göre, en çok konser veren sanatçıların yaş ortalaması ise 56.6. Pollstar 2019’un en çok konser veren müzisyenler ve yaş ortalamaları ise şöyle sıralanıyor:

Elton John (72) Pink (39) Justin Timberlake (38) Metallica (55) Fleetwood Mac (72) Ed Sheeran (28) Kiss (64) Trans-Siberian Orchestra (56) Bob Seger (74) Travis Scott (28)