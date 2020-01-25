Müzik şöleni

Mekanda bu akşam, seslendirdiği aryalarla yankı uyandıran, operada Türkiye’yi yurt dışında temsil eden Nuri Harun Ateş, performans sergileyecek. Tiyatro kökenli müzisyen, geceye özel eğlenceli bir şovla da sürprizler hazırladığını belirtti.