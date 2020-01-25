25.01.2020 - 07:50 |
Müzik şöleni
Eventhall by Çubuklu Hayal Kahvesi, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.
Mekanda bu akşam, seslendirdiği aryalarla yankı uyandıran, operada Türkiye’yi yurt dışında temsil eden Nuri Harun Ateş, performans sergileyecek. Tiyatro kökenli müzisyen, geceye özel eğlenceli bir şovla da sürprizler hazırladığını belirtti.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.