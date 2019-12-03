Nagehan Şaşmaz’dan yeni açıklama: Neden sakladın?

Necati Şaşmaz’ın boşanmak üzere olduğu Nagehan Şaşmaz, geçtiğimiz gün eşinin Amerika’da bir kadınla evli olduğunu iddia etmişti. Bu iddialara belgelerle yanıt veren Necati Şaşmaz’a, eşinden cevap gecikmedi.

Nagehan Şaşmaz avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla yaptığı açıklamada; Necati Şaşmaz'ın, ABD'de evli olduğuna ilişkin bilgiye ulaştığı belirtilerek, "Müvekkilimizi şikayet hakkını kullandığı için rant peşinde koşmakla suçlayan Şaşmaz'ın öncelikle cevap vermesi gereken sorular, bu evliliği niçin sakladığı, Türkiye'de resmi makamlara neden bildirmediği, kendisinden 25 yaş küçük bir kadın ile niçin ABD'de evlilik yaptığı ve kendi sunduğu belgeye göre neden 4 yıl evli kaldığıdır" dedi.