MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Nagehan Şaşmaz’dan yeni açıklama: Neden sakladın?
03.12.2019 - 07:55 |

Nagehan Şaşmaz’dan yeni açıklama: Neden sakladın?

Necati Şaşmaz’ın belgeli açıklaması üzerine Nagehan Şaşmaz, bu kez de eşinin bu evliliği, Türkiye resmi makamlarından neden sakladığını sordu.

Nagehan Şaşmaz’dan yeni açıklama: Neden sakladın?

Necati Şaşmaz’ın boşanmak üzere olduğu Nagehan Şaşmaz, geçtiğimiz gün eşinin Amerika’da bir kadınla evli olduğunu iddia etmişti. Bu iddialara belgelerle yanıt veren Necati Şaşmaz’a, eşinden cevap gecikmedi. 

Nagehan Şaşmaz avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla yaptığı açıklamada; Necati Şaşmaz'ın, ABD'de evli olduğuna ilişkin bilgiye ulaştığı belirtilerek, "Müvekkilimizi şikayet hakkını kullandığı için rant peşinde koşmakla suçlayan Şaşmaz'ın öncelikle cevap vermesi gereken sorular, bu evliliği niçin sakladığı, Türkiye'de resmi makamlara neden bildirmediği, kendisinden 25 yaş küçük bir kadın ile niçin ABD'de evlilik yaptığı ve kendi sunduğu belgeye göre neden 4 yıl evli kaldığıdır" dedi. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Necati Şaşmaz'dan evlilik iddialarına belgeli yanıt
3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hazal Kaya'dan örnek davranış

Hazal Kaya'dan örnek davranış

Deniz Seki, beyin kanaması geçiren kardeşinin son durumunu paylaştı

Deniz Seki, beyin kanaması geçiren kardeşinin son durumunu paylaştı

Şilan Makal yeni yıl hediyesi baktı

Şilan Makal yeni yıl hediyesi baktı

Başak Sayan'ın 'Sen Değişirsen Her Şey Değişir' mutluluğu

Başak Sayan'ın 'Sen Değişirsen Her Şey Değişir' mutluluğu

Sıradaki Haber