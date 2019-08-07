Yapımcı eşi Mustafa Uslu’nun yeni çektiği Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan filmle ilgili olarak Sinem Öztürk, ”Çocukları bırakıp Bulgaristan’a gidemedim, Naim Süleymanoğlu babamın yakın arkadaşıydı. Ben küçükken hep bize gelirdi. O dönemde hikayesini bilmediğim için sadece halterci olarak biliyordum, şimdi olsa ne sorular sorardım" şeklinde konuştu.

Film için tatil planlarını askıya aldıklarını söyleyen oyuncu, kendisine gelen dizi tekliflerini düşünmediğini belirterek, sadece çocuklarıyla ilgileneceğini söyledi.