Konser sırasında sahnede bir de konuşma yapan Emre Kaya’dan aşk itirafı geldi: Nasıl diye sormayın ama aşık olmak istiyorum. Aşk insanı yeniliyor, hayat veriyor. Kendime de sizlere de aşk diliyorum.

Konser sonrasında hayranlarının Emre Kaya’ya ilgisi büyüktü. Festival alanını boşaltmayan ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Kaya, yorgun olmasına rağmen sevenleriyle tek tek sohbet ederek bol bol selfie çektirdi.