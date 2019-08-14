14.08.2019 - 12:42
'Nasıl diye sormayın ama aşık olmak istiyorum'
Şarkıcı Emre Kaya, bayramın ikinci gününde Düzce Akçakoca’da Yaz Şenlikleri kapsamında konser verdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Emre Kaya’nın konserine yaklaşık 10 bin müziksever katıldı.
Konser sırasında sahnede bir de konuşma yapan Emre Kaya’dan aşk itirafı geldi: Nasıl diye sormayın ama aşık olmak istiyorum. Aşk insanı yeniliyor, hayat veriyor. Kendime de sizlere de aşk diliyorum.
Konser sonrasında hayranlarının Emre Kaya’ya ilgisi büyüktü. Festival alanını boşaltmayan ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Kaya, yorgun olmasına rağmen sevenleriyle tek tek sohbet ederek bol bol selfie çektirdi.