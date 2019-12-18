MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Nasipse’ güldürmeye geliyor
18.12.2019 - 07:50 |

‘Nasipse’ güldürmeye geliyor

Greeanart/Vahdet Erdoğan yapımcılığıyla 28 Şubat’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘Nasipse Olur’ filminin afişi, görücüye çıktı.

‘Nasipse’ güldürmeye geliyor

Greeanart/Vahdet Erdoğan yapımcılığıyla 28 Şubat’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘Nasipse Olur’ filminin afişi, görücüye çıktı. Sinemaseverlerin içlerini ısıtacak yapımın kadrosunda Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer’in yanı sıra Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş Zeyno Eracar, Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E.Sefa Yıldırım ve Aydın Sarman gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan otobanda evlilik yıl dönümü kutlaması!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan otobanda evlilik yıl dönümü kutlaması!

'Ya İstanbul ya da Londra'da olacağım'

'Ya İstanbul ya da Londra'da olacağım'

Zeynep Yılmaz'ın yeni yıl dileği

Zeynep Yılmaz'ın yeni yıl dileği

Demet Akalın'dan hediye alışverişi

Demet Akalın'dan hediye alışverişi

Sıradaki Haber