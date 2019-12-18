‘Nasipse’ güldürmeye geliyor

Greeanart/Vahdet Erdoğan yapımcılığıyla 28 Şubat’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘Nasipse Olur’ filminin afişi, görücüye çıktı. Sinemaseverlerin içlerini ısıtacak yapımın kadrosunda Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer’in yanı sıra Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş Zeyno Eracar, Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E.Sefa Yıldırım ve Aydın Sarman gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.