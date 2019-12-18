18.12.2019 - 07:50 |
‘Nasipse’ güldürmeye geliyor
Greeanart/Vahdet Erdoğan yapımcılığıyla 28 Şubat’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘Nasipse Olur’ filminin afişi, görücüye çıktı.
Greeanart/Vahdet Erdoğan yapımcılığıyla 28 Şubat’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘Nasipse Olur’ filminin afişi, görücüye çıktı. Sinemaseverlerin içlerini ısıtacak yapımın kadrosunda Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer’in yanı sıra Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş Zeyno Eracar, Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E.Sefa Yıldırım ve Aydın Sarman gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.