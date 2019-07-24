Nastassia Jacober zorlu süreci atlattı

Nastassia Jacober, sancılı boşanma sürecinde sessiz kalan Jacober, içini Instagram'da dökmeye başladı. İşte bazı paylaşımları...

-Nasıl hissettiğin önemli değil. Giyin, ortaya çık ve asla pes etme.

-Hayat gülerken çok daha iyi

-Bazen hayatımızda meydana gelen kötü şeyler bizi en iyi şeylere doğru yola koyar.

Bodrum'da tatil yapan Nastassia Jacober güzelliğiyle dikkat çekiyor. (Posta)