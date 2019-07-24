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24.07.2019 - 08:50

Nastassia Jacober zorlu süreci atlattı

2011 yılında evlendiği göz doktoru Efekan Coşkunseven'den 2018'de olaylı bir şekilde boşanan blog yazarı Nastassia Jacober, ayrılığın ardından ülkesi İsviçre'ye dönmedi. Jacober iki çocuğuyla İstanbul'da yaşamaya, tasarımcı olmaya karar verdi.

Nastassia Jacober zorlu süreci atlattı

Nastassia Jacober, sancılı boşanma sürecinde sessiz kalan Jacober, içini Instagram'da dökmeye başladı. İşte bazı paylaşımları...

-Nasıl hissettiğin önemli değil. Giyin, ortaya çık ve asla pes etme.
-Hayat gülerken çok daha iyi
-Bazen hayatımızda meydana gelen kötü şeyler bizi en iyi şeylere doğru yola koyar.

Bodrum'da tatil yapan Nastassia Jacober güzelliğiyle dikkat çekiyor. (Posta)

Nastassia Jacober zorlu süreci atlattı

Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtıSakarya'nın Akyazı ilçesinde, sadece bir kez çiçeklenen ve ardından kuruyan agave bitkisi dikiminden 20 yıl sonra çiçek açtı.
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