Natpe’ye Kanal D damgası

ABD’NİN Miami kentinde gerçekleştirilen, prodüktörler, görsel içerik alımcıları, satışçıları ve dağıtımcıları için yılın ilk ve önemli televizyon fuarı Natpe Miami 2020’de, Kanal D rüzgarı esti. Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, Viacom CBS ve Sony Pictures gibi sektörün global markaların üst düzey yöneticilerinin sahne aldığı ‘Hikaye Anlatma Sanatının Geleceği: Dramanın Modernizasyonu’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Saygı, “Türkiye’nin köklü tarihi geçmişi ve ev sahipliği yaptığı birbirinden farklı insan portrelerinden yola çıkılarak üretilen içerikler, dünya çapında ses getirdi ve uluslararası alanda hızla alıcı buldu” dedi. Kanal D International Yönetici Direktörü Kerim Emrah Turna da, global alanda önemli içerik sağlayıcısı Türkiye’nin, geçmişte yaptığı çalışmaları rehber alarak atacağı yeni adımlarla, sektörde sahip olduğu yeri sağlamlaştıracağını söyledi.