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02.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Nazar boncuğu yerine tam altın

Cenk Eren, işletmeciliğini Ali Sayar’ın yaptığı Ulus Chin Chin Restaurant’ta sahne aldı.

Nazar boncuğu yerine tam altın

Cenk Eren, işletmeciliğini Ali Sayar’ın yaptığı Ulus Chin Chin Restaurant’ta sahne aldı. Parça aralarında hayranlarıyla sohbet eden şarkıcıya, bir seveni “Nazar Değmesin” diyerek tam altın hediye etti. Eren, üç saat boyunca altını boynundan çıkarmayarak performansını sergiledi. Cenk Eren, işletmeciliğini Ali Sayar’ın yaptığı Ulus Chin Chin Restaurant’ta sahne aldı. Parça aralarında hayranlarıyla sohbet eden şarkıcıya, bir seveni “Nazar Değmesin” diyerek tam altın hediye etti. Eren, üç saat boyunca altını boynundan çıkarmayarak performansını sergiledi. 

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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