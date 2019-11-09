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09.11.2019 - 09:29 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

'Nazara inanÄ±yorum ve korunuyorum'

BankalararasÄ± Kart Merkeziâ€™nin herkesi dolandÄ±rÄ±cÄ±lara karÅŸÄ± daha dikkatli olmaya Ã§aÄŸÄ±ran reklam kampanyasÄ±yla dikkat Ã§eken Demet Evgar, Ã¶nceki gÃ¼n NiÅŸantaÅŸÄ±â€™ndaydÄ±.

'Nazara inanÄ±yorum ve korunuyorum'

1960'lÄ± moda giyim tarzÄ±nÄ± andÄ±ran kÄ±yafeti ve kafasÄ±ndaki fÃ¶tr ÅŸapkasÄ±yla dikkat Ã§eken Demet Evgar, bir arkadaÅŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± sonrasÄ± objektiflere yansÄ±dÄ±.

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, rol aldÄ±ÄŸÄ± kampanya sonrasÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k oranlarÄ±nda azalma olduÄŸunu sÃ¶ylerken, boynundaki nazar boncuÄŸu kolyesiyle ilgili soruya, "Evet arkadaÅŸlar tabii ki nazara inanÄ±yorum ve korunuyorum" cevabÄ±nÄ± verdi.Â

Nazara inanÄ±yorum ve korunuyorum

Nazara inanÄ±yorum ve korunuyorum

8 KasÄ±m 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde YazarlarÄ±

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