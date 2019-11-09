1960'lÄ± moda giyim tarzÄ±nÄ± andÄ±ran kÄ±yafeti ve kafasÄ±ndaki fÃ¶tr ÅŸapkasÄ±yla dikkat Ã§eken Demet Evgar, bir arkadaÅŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± sonrasÄ± objektiflere yansÄ±dÄ±.

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, rol aldÄ±ÄŸÄ± kampanya sonrasÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k oranlarÄ±nda azalma olduÄŸunu sÃ¶ylerken, boynundaki nazar boncuÄŸu kolyesiyle ilgili soruya, "Evet arkadaÅŸlar tabii ki nazara inanÄ±yorum ve korunuyorum" cevabÄ±nÄ± verdi.Â

