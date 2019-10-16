Cenk Demirgüç’ün arabasıyla Türkiye’den çıkıp, sekiz ülkeden geçerek, İzlanda’ya yaptığı 80 günlük yolculuğunu ve sosyal medya fenomenine dönüşme hikayesini anlattığım bir önceki yazımın devamına buyurun... Instagram hesabında her görenin hayran kaldığı, dakikalarca gözlerimi alamadığım olağanüstü fotoğrafların hepsini; tripod, drone, go pro ve kameradan oluşan ekipmanıyla kendi çekmiş, editlerini kendi yapmış. Tek kişilik koca bir ekip resmen!

Başına gelen unutamadığı bir olay sordum ona... İzlanda-Highlands’de dibi siyah kumlu, devasa bir nehre ulaşmış bir gün... Batar mı, çıkar mı düşünmeden dalmış araçla içine! Üstelik telefon çekmiyor o sırada! Diz boyundan yüksek bir suyun içinden geçip, karaya vardığında aracının ön ızgarası ve plakasının olmadığını görmüş! “İzlanda nehrine Türkiye plakası bıraktım, buradan Türkler geçmiş desinler” deyip, gülüyor. Şimdi gülüyor da, o anlarda korkudan dizleri titremiş!

‘Hayalleriniz için beklemeyin...’

Cenk, kimsenin tek başına yapmaya kolay kolay cesaret edemeyeceği iddialı yolculuğu ve sanatsal fotoğraflarıyla, içten tavırlarıyla, hayalinin peşinden gidişiyle sosyal medyada fark yarattı ve çok sevildi. “İnsanların hayatında bir yere dokunduysam ve bir şeyleri değiştirdiysem ne mutlu, asıl amacım buydu. Korktukları için hayallerini gerçekleştirmeyip, bekleyenler varsa, ben tek başıma bu zorlu yolculuğu yaptım, başkaları da kendi kalplerindekini yapabilirler” diyor.

Demirgüç’ün Instagram hesabında, Türkiye’nin cennet köşelerinden de muazzam güzelliklere şahit olabilirsiniz. Bugüne kadarki yolculuklarını kendi bütçesiyle yapan bu modern zaman gezgini, şayet iyi sponsorları olursa, kim bilir ilgiyle takip edeceğimiz daha ne projelere imza atar... Bizlere ilham vereceği yeni yolculuklarında buluşmayı bekliyorum!

USTALAR ‘AHUDUDU’YLA YENİDEN SAHNEDE...

Televizyonda dizi ya da film izlemek, sinemaya gitmek iyi hoş da hiçbir şey tiyatronun verdiği mutluluğu yaşatamaz. Hele de birbirinden değerli usta sanatçılar sahneye çıkıyorsa... Onları canlı izlemek büyük ayrıcalık! Melek Baykal ve Suna Keskin’in başrolünde olduğu, Nedim Saban’ın yönetip-oynadığı ‘Ahududu’ yeni sezonu açmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar sahnelendiği her yerde büyük ilgi gören oyundan; “Müthiş güldüren bir kara komedi” diye bahsediyor Nedim Saban... Hepimizin gülmeye ihtiyacı olduğu günlerde, muhteşem kadrolu bir komedi izlemek çok iyi gelecek, şanslıyız. Cuma günü Trump Kültür Merkezi’nde başlayacak. Tarihleri takipte kalın, çünkü ‘Ahududu’yu kaçırırsanız çok şey kaçırırsınız!

ESKİŞEHİR’DE TİYATRO FESTİVALİ

Anadolu Üniversitesi, 18 Ekim-9 Kasım arasında düzenleyeceği Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali’yle, Eskişehir halkını ve öğrencileri tiyatroyla buluşturacak. Festival programında; Şener Şen, Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu, Erdal Beşikçioğlu, Ozan Güven, Mert Fırat ve Onur Saylak gibi sanatçıların sahneye çıkacağı oyunların yanı sıra atölye çalışmaları ile tiyatrocularla söyleşiler de var. Çok sevilen yedi yerli, üç yabancı oyunun sahneleneceği, ünlü isimlerin öğrencilerle bir araya geleceği festivali, Eskişehirliler kaçırmamalı! Tiyatro açlığını dindirmek bu olsa gerek, keşke gidebilsem...