AŞK, MUTLULUK VE KİŞİSEL GELİŞİM BİR ARADA!

'Daha Çok Görüşeceğiz' isimli ilk kitabını o kadar sevmiştim ki, o gün bugündür Şevin Ballıktaş’ın ikinci kitabının çıkmasını bekliyordum. Nihayet, ‘Daha Adını Koyamadık’la tekrar karşımızda! Yazar, ODTÜ mezunu ve iş hayatına e-ticaret takım lideri olarak devam ediyor. Ayrıca,

İyilik Paylaş Sosyal Bağış Platformu’nun kurucularından... Bugüne kadar NLP, koçluk ve iletişim eğitimleri almış. Aldığı bu eğitimleri, kitaplarında nasıl olduğunu anlamayacağınız kadar ince bir şekilde okuyucuya geçiriyor.

Yani siz bir aşk romanı okuduğunuzu düşünürken, aynı zamanda bir kişisel gelişim kitabı okuyorsunuz ve satırların içinde

gizlenen olumlu öğretiler bilinçaltınıza işliyor. Belki de bu yüzden kapakta “Yüksek dozda mutluluk içerir” yazıyordur, okumayı bitirince insan kendini gerçekten mutlu ve hayata başka gözlerle bakarken buluyor.

Bay Doğru’yu arayanlar burada mı?

Bay Doğru’yu arayan, tam da bulduğunu sanarken, “Kime göre doğru?” sorusunu düşünmeye başlayan bir kadının hikayesini anlatıyor yeni romanında... Bay Doğru’yu bulmanın neredeyse imkansız olduğu bir dönemde tüm kadınların ilgisini çekeceği kesin... Okurken sık sık kendinizden bir şeyler buluyor, bazen kızıyor, bazen çok eğleniyor ve bol bol da düşünüyorsunuz. Yazarın akıcı, kolay anlaşılır üslubu ve sürükleyici konusuyla romanı bitirmeden elden bırakmak zor...

Belki duymuşsunuzdur, şu birkaç gün enerjilerin çok güçlü olduğu ve hep olumlu düşünmek, güzel hayaller kurmak gereken günler... ‘Daha Adını Koyamadık’ı okumak da bu günlerde çok faydalı olur kanımca! Kitaplarının Feyza Filiz imzalı kapak tasarımlarına da ayrı bayılıyorum, insanı kendine

çekiyor. Ballıktaş’ın bugün saat 17.00’de Kanyon D&R’da imza günü var, gitme fırsatı olan bu harika kitapların yazarıyla tanışabilir.

EVCEN DOKUZ SAAT ŞARTINDA HAKLI...

Fahriye Evcen, anne olduktan sonra dizi setlerinde hazırlıklar dahil en fazla dokuz saat kalma kuralı koymuş. Oyuncu arkadaşlarımdan biliyorum, tek bir sahne için bütün bir gün bekleyip, setlerde perişan oluyorlar, kendilerine ayıracak, dinlenecek zerre zamanları kalmıyor. E haliyle şart koyma lüksü olanların saat sınırlaması istemesi gayet normal.

Bu arada Evcen’in bakıcı tutmak istememesi ve bebeğine kendisinin bakmasını; her çocuğuna ayrı dadı tutup, kendi hayatını yaşayan anneler bir değerlendirsin! Yeni doğmuş bebeklerinin yüzünü görmeyenlere bizzat şahit oluyorum, akıl alır gibi değil!

Pink Mama olay olmuş!

Ben gece hayatından uzağım ya, sanki kimse gece eğlencesine çıkmıyor gibi hissediyorum! Oysa geçtiğimiz hafta sonu kural bozup Harbiye’de Klein’ın yerine açılan Pink Mama’ya gittim, içerisi tıklım tıklımdı. Aah, baktım bir tek ben evde oturuyormuşum! Ünlü isimleri ve tanıdık simaları her an göreceğiniz mekan, eski Klein’dan farklı olarak Türkçe müzik de çalıyor. Hem de en keyifli ve unutulmayan eski Türkçeler! Epeydir bu kadar dans etmemiştim. Perküsyonun usta ismi Tai de şova başlayınca, eğlence tavan yaptı. Klein Entertainment Group yine yapacağını yapmış, gidilmeli! Pembe dekorasyonuna dikkat etmeyi unutmayın, olay olmuş!