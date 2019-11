Barış Manço’nun orgu Bodrum’da

Yaz kış demeden her fırsatta gittiğim Bodrum’dan sonsuz bir Barış Manço aşığı olarak güzel bir haberim var. Bodrum’un en popüler mekanlarından Eskici; denizin tam dibinde, Bodrum Kalesi’ne yakın bir konumda harika bir şube açmış. Adı ‘Black7Bodrum’... Haftanın her günü gündüz ve akşam lezzetli yemeklerle (özellikle pizza ve hamburgerleri olay!) hizmet veren mekan, geceleriyse yine Bodrum eğlencesinin tartışmasız adreslerinden olmaya devam ediyor.









Dekorasyonda o kadar ilgi çekici ve değerli parçalar kullanılmış ki, uzun süre müze gibi gezdim. Dikkatimi en çok çeken ise mekanın tam ortasına yerleştirilmiş, etrafındaki ışıklarla aydınlatılan tarihi kilise orgu oldu. 1800’lerin sonlarından kalma Estey Grand Salon Organ, eskiden Barış Manço’ya aitmiş. Şimdiyse Eskici’nin sahibi Murat Oğan tarafından özenle korunuyor ve sergileniyor. Gerçekten etkilendim, Mançoseverler görmeli...



EDİS’İN YENİ İMAJI...



Edis’in çıktığı günden itibaren yaptığı tüm şarkılar, sahne performansları ve etrafa yaydığı o doğuştan gelen star ışığıyla zaten Türkiye standartlarının çok üzerinde bir duruşu vardı. Kısacık sarı saçlı, küpeli ve fazla kilolardan arınmış haliyle, hepimize selam çaktığı yeni imajı, onu daha da büyütmüş, tam bir dünya starı olmuş!









Bazı imaj çalışmaları çok başarısız olabiliyor ama o her adımını aşırı özenli attığı için yine en iyisini yapmış, valla efsane! Yeni Edis’e şahit olmayı merakla bekliyorum. 1 Aralık’ta Volkswagen Arena’da vereceği ‘An’a Veda’ konserinde kim bilir ne sürprizler olacak! Veda falan diye bizi germesin yalnız, onsuz bir gün bile olmaz çünkü!