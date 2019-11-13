Bir yanda Türk pop müziğinin gelmiş geçmiş en kıymetlilerinden Sezen Aksu, diğer yanda onun gibi hep üreten, iz bırakan parçalara imza atan, güçlü yorumcu Deniz Seki... Ve bu iki özel sanatçının şarkıları öyle bir projede bir araya geliyor ki, etkilenmemek imkansız! Deniz Seki; kendi hitlerinden

ve söylemeyi çok sevdiği Sezen şarkılarından oluşturduğu repertuvarla, ‘Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki’ konser serisine başlıyor.

İlk konser, 4 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek

ve sanatçı şehir şehir dolaşarak, sevenleriyle buluşacak. Biletleri kapışılan konserlerden birine mutlaka gideceğim. Her birimizde anısı olan şarkıların, Seki’nin sesinden kalbimize akacak buluşmasını katiyen kaçırmam!

‘YILDIZLAR GEÇİDİ’ DEDİKLERİ...

2018 yılında ilk kez gerçekleştiğinde 200 bini aşkın müzikseveri coşturan fizy İstanbul Müzik Haftası; bu sene de beş gün süren konserlerle şehirden rüzgar gibi geçti! Pop, rock ve rap müziğin sevilen isimlerini dinleyiciyle buluşturan festivalin sadece tek bir gecesinde sahnede; maNga, Kenan Doğulu, Kalben ve Gökhan Türkmen başta olmak üzere, birçok başarılı sanatçı vardı diyeyim, maNga’nın solisti Ferman Akgül ile Doğulu sürpriz bir düet bile yaptı diyeyim, gerisini siz düşünün! Yıldızlar geçidine bu yıl şahit olamadıysanız, seneye illa ki gitmelisiniz, unutulmaz anlar yaşanıyor...

PİLATES VE ÇÖMLEK!

Pilates yaparken enteresan pozlar vermek şartmış gibi herkes sosyal medyasında bu paylaşımı yapmak zorunda hissediyor kendini... Hadi kiminin vücut fit, hareketi düzgün yapıyor, estetik görünüyor falan ama bazı pilates paylaşımları, vallahi insanı hayattan soğutuyor! Bir başka popüler paylaşım da çömlek yaparken çektirilen fotoğraflar... Altına şalvarını çeken çömlek ustası oluveriyor. Bu arada o çömleklerin girdiği komik şekillere değinmeyeceğim! Son olarak Aleyna Tilki de modaya uymuş, ayağında leopar desenli topuklu botları ve altında şalvarıyla tam bir Anadolu kızı olarak pozunu vermiş! Müthiş!