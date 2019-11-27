Geçtiğimiz gün kardeşimle markette iğde görünce, çocukluğumuzu hatırladık. Altınoluk’ta iğde ağaçlarından inmez, toplayıp toplayıp mide fesadı geçirene kadar yerdik. Sabah uyandığımız gibi evden çıkar, hareketli mahalle hayatımıza başlardık, yemek saatleri hariç bizi evde bulmak imkansızdı! O günleri düşündükçe şimdiki çocuklara ve gençlere üzülüyorum gerçekten... Baksanıza, Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, 11-17 yaş arası gençler yeterince hareket etmiyor. Türkiye’de gençlerin yüzde 81.3’ü günde bir saatten az hareket ediyor. Bu çok ciddi bir oran!

Yeni nesil elinde tablet, önünde televizyon, hem hareketsiz yaşıyor hem de asosyal büyüyor. Yani teknolojinin gelişmesi onları hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Aileler, rahat etmek için küçücük çocukların eline tabletleri, cep telefonlarını tutuşturmak yerine; çocuklarının teknolojiyle olan bağını minimumda tutmalı ve onları spora, özellikle de ekip ruhunu öğrenecekleri takım sporlarına yönlendirmeli. Zaten yaşadıkları devir bakımından şanssız ve o sıcacık mahalle kültüründen bihaberler, en azından sanal bir dünyada yaşayarak hareketsiz kalmasınlar. Aklıma İngiliz arkadaşım Kate geldi.

Üç tane kızı var. Onları belirli kurallar içinde yetiştiriyor. Tatilde hiçbirinin elinde tablet veya telefon falan göremezsiniz mesela, hepsi deniz kenarına bile kitaplarıyla gelir. Etraftaki diğer çocuklarla hemen arkadaşlık kurarlar. Sörften snowboard’a kadar birçok spor dalında ödül kazanan sporcular olarak büyüyorlar. Yani istedikten sonra çocuklara hayatlarını ‘gerçek’ anlamda yaşatmak hâlâ mümkün, nasıl alıştırılırlarsa öyle devam ediyorlar... Gençlerdeki hareketsizlik oranını sadece teknolojiye yükleyemeyiz, aileler de buna engel olmuyor.

GASTRONOMİ MERAKLILARINA...

Uluslararası İşbirliği Platformu 10. Boğaziçi Zirvesi bugün, yarın ve cuma günü Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da; tüm dünyadan iş insanlarını, girişimcileri, ekonomik ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, stratejik iş birlikleri sağlamayı amaçlıyor. Ana teması ‘Yeni Dünya Düzenine Doğru’ olan zirvenin yarınki programında; ilgi duyanlar için kaçırılmayacak bir gastronomi paneli var.

Kültürel miras ve gastronomi turizminden, coğrafi bakımdan gastronomiye, Türkiye’nin bu konuda dünyayla entegrasyonuna kadar dopdolu ve ayrıntılı bir içeriği olan panel, halkla ilişkiler dünyasının duayen ismi, UIP Sanat Koordinatörü Deniz Adanalı’nın moderatörlüğünde, saat 14.30’da başlayacak. Meraklılarına duyurulur!

YENİ YILA MORALLİ BAŞLANGIÇ!

Hanımlar müjdemi isterim! Victoria’s Secret bu yılki televizyon defilesini iptal etmiş! Yıllardır yeni yıla yüksek moralli bir başlangıç yapmaya engel olan insanüstü güzellikteki mankenler, artık yılbaşı keyfimize limon sıkamayacak! Seyircinin ilgisi azaldığı için bu kararı almışlar, vallahi benim yılbaşını bir arada geçirdiğim kişilerin ilgisi hiç azalmamıştı, yıllardır aynı eziyeti bana yaşatıp durdular. Ama sabrın sonu selamet işte... 2020’nin ilk güzel haberi bu oldu! Yeni yıldan beklentim arttı yahu!