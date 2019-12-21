Kaan Sekban Broadway müzikaliyle sahnede

Ünlü komedyen ve yazar Kaan Sekban, onu sosyal medyadaki aşırı komik ve zeki skeçlerinden tanıdığım ilk günden; sahne şovları hınca hınç dolan, kitabı yok satan, sevenleri günden güne hızla artan, milyonları kahkaha krizlerine sokan çok başarılı bir adama dönüştüğü güne kadarki hikayesiyle hepimiz için muazzam bir ilham kaynağıdır benim gözümde...



Hayatından mutsuz bir beyaz yakalı olarak yaşadığı uzun yıllardan sonra hayallerinin peşinden gidişi, yüzüne kapanan kapılara ve onu aşağı çekmeye çalışanlara inat sadece kendi bileğinin gücüyle sıfırdan başlayıp; Türkiye’nin tanıdığı, yurt dışında da büyük ilgi çeken bir isme dönüşmesi; “Her şey için çok geç” diye düşünüp kaderine razı olanlar için muazzam bir örnek...



Ayrıca ülke konularına son derece duyarlı oluşu, inandıklarını zekası ve kültürünün gücüyle cesurca dile getirişi de onu çoğu ünlü isimden farklı kılıyor.



Şimdilerde yine yeni bir hayalini gerçekleştiriyor. Kendisiyle yaptığım röportaj ve sohbetlerde müzikallere olan ilgisinden, iyi bir müzikalde oynama hayali olduğundan hep bahsetmişti. Müzikal aşkından 12 yaşında şan derslerine başlamış olan, birçok klasikleşmiş müzikali ezbere bilen benim Sekban’ı sevmemin bir başka sebebi bu da...









Yeni meydan okumasıyla yine ilham kaynağı!



Sanatçı daha önce de müzikalde oynadı ama bu ay gerçekleşen iki temsilde iki bin kişinin izlediği ‘Son Beş Yıl’ bir başka... Çünkü Tony ödüllü söz yazarı ve besteci Jason Robert Brown’ın kaleme aldığı ‘Off Broadway’ müzikalinin Türkiye prodüksiyonunda; oyuncu Pelin Akil’le birlikte sadece iki kişi rol alıyorlar. İkiz bebekleri ve eşiyle yarattıkları mutlu aile tablosuyla sosyal medyada içimi açan Akil’i izlemek de ayrı bir keyif olacak. Roman yazarı Jamie ile kariyerinde düşüşe geçen oyuncu sevgilisi Cathy’nin ilişkisini konu alan yapımın yönetmeni Barış Arman, müzikal direktörü ise Can Bora Genç.



‘Son Beş Yıl’ müzikalini Sekban’a sordum, bakın ne diyor: “Müzikal hayalim hep vardı; ‘İstanbulname’ müzikalinde birlikte çalıştığımız Evren Ercan aradı ve elinde iki kişilik böyle bir oyun olduğundan bahsetti. Ortak yapımcı olarak bu işe girdik. Gerçi şarkıları dinleyince çok korktum diyebilirim zira hepsi gerçekten çok çok zor. Sonra oyunun Broadway macerasını araştırınca; kült bir müzikale dönüştüğünü okudum ve ‘Hadi Kaan yeni bir meydan okuma seni bekliyor’ diyerek daldım işe. Müzikalin hem en zorlayıcı hem de en güzel tarafı ise, orkestranın neredeyse hiç durmadan çalması yani müziğe pek ara verilmemesi ve Pelin’le benim müzikal boyunca hep sahnede kalmamız.”



Türkiye’deki müzikallerde genelde playback yapılıyor ki takdir edersiniz bir müzikalin ilk şartı şarkıların canlı söylenmesidir! Bu yapımda orkestrası ve oyuncularının canlı şarkı performanslarıyla gerçek bir müzikale şahit oluyoruz. Yeni meydan okumasıyla bir kez daha gönülleri feth edecek olan Sekban ile dünya şekeri oyuncu Akil’in müzikali, ocak ayında son hız devam edecek. 14 Ocak’ta Uniq Hall, 20 Ocak’ta Zorlu PSM, 31 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek temsillerden birine illaki gidilmeli. Yeni yılı hevesle beklemek için harika bir sebebim daha oldu!