KADINLARIN İSİMLERİ DEĞİL KENDİLERİ YAŞASIN!

Kadıköy Belediyesi; 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, erkekler tarafından öldürülen 10 kadının ismini Kadıköy’ün parklarında yaşatacak. Parkların adlarını erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınların ismiyle değiştirecek olan belediyenin amacı; ülkemizin hiç durmadan kanayan yarası olan kadına şiddete dikkat çekmek... Mesela; Koşuyolu Parkı bundan sonra, son görüntüleri ve evladının çığlıkları aklımızdan çıkmayan Emine Bulut’un adıyla anılacak. Belediyenin bu farkındalık çalışması çok değerli...

KADES’i mutlaka yükleyin!

Tabii keşke bu memlekette her gün kadın cinayeti işleyen eller yeterince sert tutulup engellense, o kırılası ellerin sahipleri alacakları korkunç cezaların korkusundan duracak noktaya gelse de; kadınlarımızın isimleri değil, kendileri yaşasa... 2019 daha bitmedi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasına göre, sadece bu yıl içinde öldürülen kadın sayısı 299...

Geçtiğimiz yıl uygulamaya giren ‘Kadın Destek Uygulaması-KADES’i tüm kadınlar cep telefonlarımıza indirmeliyiz. Aile içi ve kadına yönelik şiddet mağdurları, acil durumlarda cihaz konum bilgisini açıp, bir tuşla 155 Polis İmdat’a ulaşabiliyor, olay yerine en yakın ekip sevk edilerek, müdahalesi sağlanıyor. Kimse, “Aman benim başıma gelmez” demesin, bu işin şakası yok!

BOTOKSA GEÇ KALMAYIN!

Botokstan yüzünü kıpırdatamayacak hale gelen ‘her şeyin aşırısı’ sevdalılarını bir kenara koyarsak, botoks candır be dostlar! Sadece yaşlanma belirtilerini durdurmakla kalmıyor; diş gıcırdatmadan terlemeye kadar başka problemlere de çözüm oluyor. Geçenlerde 20’li yaşlarının sonundaki bir arkadaşım yüzündeki mimik çizgilerine yaptırıp-yaptırmamayı düşünürken, çok bilmiş ben, “Kırışıklıklar yer etmeden yaptırmaya başla ufaktan” dedim. Hakikaten de çok biliyormuşum!

Bana gelen bir e-postada plastik cerrahların; kırışıklık ve mimik çizgileri derinleşmeden botoksa başlamayı tavsiye ettiği yazıyor. Bu arada uykumda dişlerimi o kadar sıkıyordum ki, gün boyu hepsi zonkluyor ve ağrıyordu. Diş hekimim çeneme botoks yapmaya başladı, inanılmaz rahatladım. Aynı dertten muzdarip olanlar, diş plağıyla falan boşa uğraşmasın, derim.

ELAZIĞ LEZZETLERİYLE MİDELER ŞENLENSİN

Yöresel lezzetlere merakı olanlar, 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanında mideleri şenlendirmeye hazır olsun! Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günleri’nde, öküzgözü üzümünden ağın leblebisine, çedene kahvesinden orçik şekerine kadar, şehrin meşhur birçok lezzeti İstanbullular’la buluşacak.

Siyaset ve sanat dünyasından da çok sayıda ismin katılacağı etkinliğin detaylarına bakarken bile acıktım yeminle! Malum 150’ye yakın yemek çeşidiyle mutfağı

zengin illerimizden biri kendisi!