KAYAN ŞİRAZE REKORLARI BOZMASIN

YouTuber ve sosyal medya fenomeni Reynmen’in, yaptığı şarkılar rekor kırıyormuş da neye yarar? Saygı, terbiye, seviye yerlere serilince yemişim rekoru! Işın Karaca başta olmak üzere bazı sanatçılar yeni şarkısındaki tık’lamaların gerçekliğini sorgulayınca; çirkin bir üslup ve şımarık tavırlarla küfüre, hakarete vurdu kendini. Bu ülkede Karaca gibi müziğe ömrünü vermiş gerçek sanatçılara “Cahil” diyor, “Ezik” diyor, “Benim adımla yan yana anılmasınlar” diyor (Kendisi çok çok önemli bir sanat duayeni olduğu için zahir!) ve bu halleriyle hepimizi çileden çıkarıyor.

Biliyorsunuz asıl ezik; olumsuz eleştiriyi sindiremeyecek kadar öz güvensiz, iki günlük şöhretle kendini Everest’in zirvesinde sanacak kadar şuursuz, daha küçücük yaşında bu ülkenin önemli isimlerine dil uzatma cüretini gösterecek kadar saygısız olandır. Biz; büyüklerimiz suratımıza tükürse kafayı önümüze eğerdik saygıdan, bu yeni neslin hali ne olacak böyle?! Yaşı daha çok genç olduğu için sessiz kurallarımızdan bi haber olabilir; bu millet birilerini tepeye çıkardığı gibi bir anda yere çakmasını da bilir. Şayet kabul edilmez hatalarla karşılaşırsak... Kaldı ki hızlı tüketim devrindeyiz, sırası geçen anlık şöhretini devredip kayboluyor. O nedenle kayan şirazesini yerine koyması ileride yeni rekorlar kırabilmesi adına mantıklı hareket olur! Gençlerin saygısızlıklarını değil, başarılarını konuşmak istiyor gönül.







AKIM SAÇMALIĞI BİTMİYOR!

Allah’ım o Instagram’da ardı ardına FaceApp’in yaşlandıran filtresiyle yapılmış paylaşımları gördükçe telefonu duvara çarpasım geliyor kaç gündür! Şişe kapağı açma akımı biter, yaşlılık akımı başlar, bir kurtulamadık şu saçmalıklardan. Onuncu kattan balıklama betona atlama akımı çıksa onu da yapacak mısınız arkadaşlar?! Ne kadar gereksiz ve manasız şeyler bunlar...

Şu yaşlılık akımı için fotoğrafımı değil paylaşmak, merak edip de kendimi yaşlandırmayı denemedim bile. Zaten benim gibi zamanı gelince kendini estetikten estetiğe vuracak olanları hiç bağlamıyor, yaşasın Türk estetik cerrahları! İdolümüz Ajda Pekkan, ileriiii!



EVLİLİĞİN ÖMRÜ NASIL UZAR?

Geçtiğimiz yıl evlenen Burcu Esmersoy Bekir Saçar’a; “Aynı evde yaşamak gerçekten zor. Ayrı evler olmalı diye düşünüyorum. Arada, sırada yalnız kalmak istiyor insan. Ama çok sevince her şey kolaylaşıyor” demiş. Esmersoy’a hak vermekle birlikte ayrı ev konusunu evlilik için fazla iddialı buldum. Bence herkesin kapısını kapatıp kendiyle başbaşa kalabileceği ayrı odaları olmalı. Aynı evde istedikleri zaman birlikte, istediklerinde ayrı takılmalılar. Işık hızıyla biten evliliklerin ömrünü uzatabilecek bir çözüm!



HANIMLAR DİKKAT!

Özellikle yazın, hele de tatilde rimeldi, ojeydi biz kadınları fazlaca zorluyor malum. Dinleneceğimiz yerde bakımlı olmak için uğraşmak istemiyoruz. Kaç zamandır doğal görünen kalıcı kirpik taktırmak istiyordum. Epey araştırdım, her yol Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde şubeleri olan Tırnak Butik’e çıktı.

Ajda Pekkan, Özge Ulusoy, Aleyna Tilki gibi bir çok ünlü burayı tercih ediyor. Şu an kirpiklerimin güzelliğine dibiniz düşer! Yaptıkları kalıcı ojeler ve jel tırnaklar da sanat eseri gibi... Çok memnun kaldım, tavsiye ediyorum.