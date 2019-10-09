Kedilere, köpeklere yapılan akıl almaz işkenceler, belediyeler tarafından topluca katledilen hayvanlar ve barınakların içler acısı halleri sosyal medyada o kadar çok karşıma çıkıyor ki; özellikle Twitter’a bakamayacak hale geldim artık... Vicdanlı yüreklerin dayanmasının mümkün olmadığı şeyler yaşatılıyor bu zavallı canlara... Belediyeler bu kötü gidişatı durdurmalı, barınaklar denetlenmeli ve keyfi bir durum değil bu, görev!

Kimseye zararı olmayan ve azıcık mama, birazcık sevgiden başka bir şey istemeyen bu masumların halini anlama kapasitesinden yoksun benciller; en iyi yaptıkları şeyi, kendilerini düşünsün hiç değilse! Köpekler hayati anlarda, depremde, felaketlerde kuvvetli hisleriyle insan canı kurtarıyor. Köpeğimiz Simba mesela; asansörde saatlerce mahsur kalan annemin çığlıklarını duyup, deliler gibi havlayarak bize haber vermeseydi, olabilecekleri düşünmek bile tüylerimi ürpertiyor. Resmen annemi kurtardı!

Sokaklarda yaşam mücadelesi veren güzel canlarla ilgili farkındalık yaratmak için çekilen Cem Hakverdi’nin ‘Köpek Belgeseli’, yarın saat 13.00’te Kadıköy Sineması’nda gösterilecek. Gösterimin ardından bir de söyleşi var. Ne kadar çok kişi izlerse ve bu belgesel ne kadar çok ses getirirse, duyarlı tepkiler artar ve bir şeylerin düzelmesine vesile olur. Hakverdi başta olmak üzere, emek veren herkese bir hayvansever olarak teşekkür ediyorum. İzleyiniz, izlettiriniz dostlar!

MÜZİKLE KANATLANMAYA DEVAM!

1 Ekim’de dopdolu bir içerikle başlayan Red Bull Music Festival İstanbul, aynı hızla müzikseverleri uçurmaya devam ediyor! Ceza, Erci E., Kabus Kerim ve Demdike Stare gibi birçok sanatçının dinleyicisiyle buluştuğu dev organizasyon, 15 Ekim’e kadar önemli isimleri ağırlıyor. Red Bull House of Music Akaretler’de sevilen sanatçılarla söyleşiler, canlı radyo performansları ve sergiler var. Cuma akşamı Moda Sahnesi’nde Vogue kültürünün parıltısını yaşatacak olan Ballroom Night, cumartesi gecesiyse Volkswagen Arena’da Futurave Night gerçekleşecek. Beş sıra dışı konseptle, altı mekana yayılan festival yazmakla bitmiyor, en iyisi sonlanmadan yaşayarak görmek!

DAVID VENDETTA’YLA HASRET GİDERDİK!

Yıllardır şarkılarıyla coşum coşum coştuğumuz (Aşırı coştuğumuz anlamına gelen bu ikilemeyi lugatımıza şu an itibarıyla eklemiş bulunuyorum!) dünyaca ünlü Fransız DJ David Vendetta, geçtiğimiz cumartesi akşamı Taksim’de sahnedeydi... Her seferinde harika organizasyonlara imza atan parti gurusu Senem Selimi’yle 360 İstanbul’un düzenlediği gecede, eğlenceden yer yerinden oynadı desem yeridir! Eğlenmeden duramayanlar, Selimi’nin organizasyonlarını takipte kalmalı!