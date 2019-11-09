YASEMİN ALLEN İYİ Mİ YAPTI,

Güzel oyuncu Yasemin Allen aylardır kendisine tecavüz etmek istediğine yönelik e-postalar atarak, taciz eden kişiyi sosyal medyada fotoğrafıyla birlikte deşifre etmiş. Adamdaki sapıklığa bakın, hani “Seninle birlikte olmak istiyorum” falanı da aşmış, öyle iğrenç bir ruh hali ki ‘tecavüz etme’ derdinde!

Peki, Allen ifşa etmekle iyi mi yaptı? Bu hareketini hem riskli buldum hem de bu tehlike saçan yaratıklardan şikayetçi olmak ve cezalandırılmalarını sağlamak, çok daha iyi bir yol. Gerçi, “Caydırıcı cezası var mı?” derseniz o başka mevzu maalesef! Halbuki açık açık tecavüz etme niyetini belirten kişinin potansiyeli bellidir, her kadın için tehlike arz eder! Bunlardan 2-3 tanesine emsal niteliğinde ciddi cezalar verilse, kadınları bu şekilde taciz eden manyaklar azalır. Cezayla korkutmak şart, o hasta beyinleri başka şeyden anlamaz!

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HEMŞİRELER HEP Mİ ALINGAN?

‘Mucize Doktor’ dizisinde bir oyuncunun söylediği, “Ivır zıvır şeyleri hemşireler yapmıyor mu?” cümlesi, hemşireleri çok rahatsız etmiş, Öğrenci Hemşireler Derneği, “Mesleğimize yönelik olumsuz dayatmaları kınıyoruz” diye açıklama yapmış. Hatırlıyorum, bir hemşireyle yaşadığım tatsızlığı paylaştığım bir yazıya da hemşirelerden çok tepki gelmişti zamanında... Bu alınganlık mesleki bir durum mu hemşirelikte, anlamadım! Bir dizide geçip giden ve kimsenin dikkate almadığı bir cümlenin bu derece üzerinde durmak ve içerlemek, abartılı kanımca!

Dizi bu neticede, kurgu gerçeğe dayanmıyor. Hemşireler hepimiz için önemli, doktorlardan çok onlarla muhatap oluyoruz, onlar tarafından bakılıyoruz, ilgilerine, desteklerine ihtiyaç duyuyoruz, kıymetleri büyük. Ama alınganlıkları da kıymetleriyle doğru orantılı olmasın yahu!

HAYAT DUDAKLARDA MEY...

Zeki Müren’den Erkin Koray’a, Müzeyyen Senar’dan Duman’a, geçmişten bugüne çilingir sofralarında büyük keyifle dinlenen tam 213 şarkı ve türkünün hikayesini anlatıyor ‘Hayat Dudaklarda Mey’ kitabı... Müzik konusundaki engin bilgilerini okuyucuyla paylaşan Murat Meriç’in iki ciltlik eserinde, beş ayrı müzik türünden parçalar ele alınmış. Memleketin anason kokan şarkılarını seven, onların hikayelerini merak edenler için çok özel ve arşivlik bir çalışma olmuş dostlar...

KULAĞA KÜPELİK SÖZLER...

Hiçbir şey demiri yok edemez, kendi pasından başka; aynı şekilde bir insanı da hiçbir şey yok edemez, kendi zihninden başka!

Eğer biri size kaçırılmayacak bir fırsatla gelirse ama yapabileceğinizden emin değilseniz, “Evet” deyin! Nasıl yapacağınızı sonra öğrenirsiniz! (R. Branson)

Bazı insanlar asosyal oldukları için sosyalleşmiyor değiller. Sadece drama, aptallık ve sahte insanlara tahammülleri yok!

İki ay içinde 2020’ye girmiş olacağız. Kimsenin zamanınızı harcamasına izin vermeyin!

Gülen bir yüz muhteşem bir hayatın işareti değildir, umut dolu bir hayatın sembolüdür...