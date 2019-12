Yılın son günleri; geçmişi geçmişte bırakıp hevesle ileriye bakmak, hayaller kurmak, değişmek, planlar yapmak ve yeni kararlar almak için seçilmiş günlerdir bence... Ha çoğu zaman bir sene önce aldığımız kararların fazlasını uygulamamış olduğumuzu görürüz maalesef! Öyle bile olsa, dilekler tutmanın insana yaşama sevinci ve büyük motivasyon sağladığı bir gerçek... Hem kim bilir, belki de 2020 bütün hayallerimizi ve kararlarımızı gerçekleştireceğimiz yıldır!

Her sene yaptığım gibi yeni yılla ilgili birkaç düşüncemi paylaşıyorum. Siz de kendi listenizi yapmayı unutmayın. Yazıya dökülen temennilerin sözde kalanlardan çok daha etkili olduğu bir gerçek!

Yeni yıla en sevdiklerinle gir... “Yeni yıla kimlerle girersen yılın onlarla geçer” inanışına bağlı bir tipim! Hayatım boyunca sadece birkaç kez gece yarısına ailemden ayrı girdim, koca bir parçam eksik kaldı... Aileyle ve en sevdiklerimle olmak, hem de evde olmak, geleneksel olarak tombala oynamak, benim yılbaşı rutinim! Ha annemin muhteşem hindisinden yemeyi de ihmal etmeyeceğim tabii ki!

İstemediğin hiçbir şeyi yapma! İnsanlara “Hayır” demek ne kadar zordu benim için eskiden... Ama istemediğim şeyleri hatır için yapmayı bırakmayı öğrendim. Ve bu insana hem acayip bir güven hem de huzur veriyor. Yeni yılda da devam!

Kafandakileri erteleme! Hazırladığım ‘günlük yapılacaklar’ listemdeki tüm maddelerin üzerini çizdiğim günlerde, ayrı bir mutlu olurum. Bunu bir de hayatınızın geneline yaydığınızı ve daha büyük ‘yapılacaklar listelerini’ gerçekleştirdiğinizi düşünün. Verdiği hazzın tarifi vallahi de yok!

Sokak hayvanlarını unutma! Son zamanlarda yoğunluktan sokağa çıkarken yanıma mama almayı unutur oldum. Onları sağda solda yemek ararken görüp de mama veremeyince, içim sızlıyor. Yeni yılda mamayla gezmeye geri dönüyorum!

Taş kalpli olma devri!

Kimse için kendini üzme! İşte bu çok önemli bir madde. Bu yıl gördüm ki, bütün ömrünü bir arada geçirdiğin insanlar bile menfaatleri için en akıl almaz kötülükleri yapabiliyor. Sevdiklerin ve güvendiklerin sırtından bıçaklayabiliyor. Bu devirde üzülmek yerine taş kalpli olmayı öğrenmek şart! Ben bu konuda epey aşama kaydettim!

Yaşadığın hiçbir şeye şaşırma! “Aman bu benim başıma neden geldi, böyle bir şey nasıl olabilir, neden ben?” sorularını hayatından çıkar ve olan biten her şeyi, “Geldiği gibi gider” diyerek, kabul et. Unutma ki, bugün şaşırıp kafana taktığın şeylerin, bir zaman sonra hiç anlamı kalmayacak.

Kendini şımart! Hayat koşturmacası içinde kendine zaman ayırmayı unutma, kendini ilginden yoksun bırakma ve her zaman çok sev!

Hep olumlu cümleler kur! Olumsuz düşünmenin ve negatif cümleler kurmanın, insanı karanlığa çektiği bir gerçek. Her zaman pozitif duygular veren cümleler kur, özellikle de bunu yapmanın zor geldiği anlarda gülümse!