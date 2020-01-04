YILBAŞI GECESİNDE DE EN TARZ O

Yılbaşı gecesini sahnede karşılayan ünlü sanatçılar, kıyafetlerine servet yatırdı ama çoğu şıklık yarışında sınıfta kaldı. Zira şıklık abartıyla veya çok para harcamakla doğru orantılı değil. Gülşen ise hem günlük hayatta hem de sahnede tarz olmanın kitabını yazma kuralını bozmadı ve yılbaşı gecesi Hakan Yıldırım imzalı, sade, sıra dışı sahne kostümüyle göze hitap etme konusunda yine rakipsiz olduğunu gösterdi.

2020’de de sadece şarkılarıyla değil, stiliyle de fark yaratmaya devam edecek belli ki... İşsiz, güçsüz ve hayatı sadece giyinmekten ibaret olan tipleri moda ikonu ilan etmek yerine, ürettikleriyle bu dünyaya güzel şeyler katmanın yanında, giyinmeyi de iyi bilen Gülşen gibi isimlere ‘moda ikonu’ demek daha yerinde kanımca...

Kolay iş mi?

Çoğu zaman eleştirdiğimiz sosyal medya fenomenleri için Gülşen, “Bence üretmeleri hoş bir şey. Başarılı oluyorsa ne kadar güzel, gençlerin özgürce başka bir ortamda çalışıp, sevilmeleri iyi... Herkes mutlu olduğu işi yapmalı” diyerek, destek vermiş. Ben de yeri gelince eleştiriyorum ama şu da bir gerçek ki; sosyal medya fenomeni olmak hiç de kolay iş değil, öyle olsaydı milyonlarca sosyal medya kullanıcısının arasında sınırlı sayıda fenomen olmazdı.

Sürekli olarak dikkat çekici içerikler üretmeden ve bu işe ciddi bir mesai harcamadan öne çıkmak imkansız. Yüzbinlerce, milyonlarca takipçiyi organik yoldan edinmek ve sosyal medyada etkili bir isim olmak için epey uğraşmak ve fark yaratmak lazım. Tabii ki arada gençlere kötü örnek olan veya hangi sebeple çok ilgi çektiği anlaşılamayan gereksiz, topluma zararlı fenomenler var. Onları ayrı tutarsak, yeni neslin bu yeni iş alanının küçümsenecek bir yanı yok.

PATİLİ DOSTLARA HEDİYELER...

Çok sevdiğimiz aile dostlarımız, köpek ve kedilerimize yılbaşı hediyesi olarak hayatımda gördüğüm en sevimli mama kaplarını getirdiler. Doğal ağaç kütüklerinden yapılmış ahşap altlıkların üzerindeki el yapımı seramik yemek kaplarını görünce, güzelliklerine bakakaldım. Önlerinden her geçişimde durup bir süre izliyorum yeminle, hiç böylesini görmemiştim.

Hani sağda, solda mama kapları evin havasını bozar ya, bunlar eve apayrı bir hoşluk katıyor. El emeği göz nuru bu özel tasarım ürünleri bundan sonra ben de kedisi köpeği olan arkadaşlarıma hediye almayı planlıyorum. Ayrıca bizler için de kolye, tabak ve fincan gibi hoş ürünleri var. Instagram’da ‘kedievi7’ profiline mutlaka bakın, bayılacağınızı garanti ederim.

YENİ YIL TEMİZLİĞİ İYİDİR!

Instagram hesabımda ayıp olmasın diye takip ettiğim, hayatımda sadece bir kez görüp, hiçbir ortak noktam veya arkadaşlığım olmadığı halde takipleştiğim bir sürü kişi var. Ve gereksiz kalabalıklar beni hep rahatsız eder! Bakın, Burcu Esmersoy yeni yılla birlikte sosyal medya temizliği yapmış ve istemediği kişileri takipten çıkarmış. İyi etmiş valla, ona ayıp olmasın, bu yanlış anlamasın diye diye kabaran listelerin ne hayrı var! Yeni yıla girmişken yenilenmek, hayatımızda ve sosyal medyamızda yeri olmayanları temizlemek iyidir, insana şöyle derin bir “Oh!” çektirir...