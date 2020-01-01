2019’u iyi kötü anılarıyla geride bırakıp, yepyeni bir yıla başladığımız bugünü her şeyden önce gülümseyerek geçirmek lazım, malum nasıl başlarsa öyle gider dostlar... Sabah aynada kendinize de gülümsemeyi unutmayın! Benim içim kıpır kıpır ve heves dolu valla, yeni başlangıçlara da yılın ilk gününe de bayılırım! Dün akşam kimi dışarı çıkıp yılbaşı partilerine katıldı, kimi ünlü sanatçıları dinlemeye gitti, kimi kısa tatillere koştu, kimi de benim gibi evde ailesi ve sevdikleriyle birlikte yeni yılı karşıladı. Yılbaşı gecesini nasıl ve nerede geçirmiş olursak olalım, hepimizde bol bol yiyip-içmenin ağırlığı ile geç yatmanın yorgunluğu var illaki! O zaman bu ilk günü nasıl geçirmeli de kendimize gelmeli?

Güne maydanoz, limon ve taze zencefil karışımı suyla başlamanın mutlulukla ilgisi olmalı! Daha içerken bütün içinizi temizlediğini hissediyor ve inanılmaz bir ferahlık yaşıyorsunuz. Benim favori içeceğim... Eh dün gecenin ödemi çoğumuzda mevcut olduğuna göre maydanoz suyu ilaç niyetine de içilir. Gün boyu hafif beslenmek de akşamın ağırlığını üzerimizden alıp, bize kendimizi daha dinç hissettirecektir. Ağır antrenmanlar olmasa bile spor yapmak ise enerji yükseltmek, ter atmak ve yenilip-içilenlerin suçluluk duygusundan kurtulmak için gerekli bir aktivite!

Dizi keyfi tavsiyesi: Atiye

Kendimize karşı olan yukarıdaki görevleri yerine getirdikten sonra; 1 Ocak tam bir keyif günü olarak sürmeli! Hazır havalar buz gibiyken, keyfi evde yapmak çok iyi fikir! Ben battaniye altında dizi izlemeyi planlıyorum. Hatta dizi önerim de hazır: Atiye... Beren Saat’in uzun bir aradan sonra sektöre döndüğü dizinin ilk bölümü beni pek sarmasa da ikinci bölümden itibaren hikayenin içine çekilmeye başladım. Biz Türkler gerilim veya mistik konulu yapımlarda pek süper değiliz aslında ama ‘Atiye’ yabancı bir dizi izliyormuşsunuz hissi yaşatıyor. Konusu, oyuncuları, çekimleri ve işlenişiyle fark yaratıyor.

Zaten 2019’un bitmesine üç gün kala yayına giren ilk sezonuyla, Netflix’in Türkiye’deki en popüler dizisi oldu. Hemen bitirmeyi planlıyorum. Bu arada Beren Saat’i izlemeyi epey özlediğimi fark ettim. Önümüzdeki yeni 10 yıllık döneme başladığımız bu ilk günün hepimiz için çok keyifli geçmesini diliyorum. 2020 bize en harika sürprizlerle gelsin hadi!

ATATÜRK ROLÜ ONA ÇOK YAKIŞIR!

Kıvanç Tatlıtuğ, kendisine gelen Mustafa Kemal Atatürk rolü teklifini başka bir projeye imza attığı için kabul edemediğini söyledi. Sonsuz minnet ve sevgi duyduğumuz Ata’mızı canlandırmak her yiğidin harcı olamaz, böyle bir rolün ağırlığını herkes taşıyamaz ama Tatlıtuğ’un karizması, yakışıklılığı ve en önemlisi muazzam oyun gücüyle Atatürk rolünü hakkını vererek oynayacağı şüphesiz... Eminim ona çok yakışır. Bir gün; “En çok oynamak istediğim karakterlerden biri” dediği Atatürk’ü canlandıracağı, O’nun kişiliğini ve yaptıklarını çarpıtarak değil, en gerçek haliyle, tüm dünyayı bir kez daha hayran bırakacak şekilde yansıtan bir projede yer almalı... Demek ki henüz doğru zaman gelmemiş.