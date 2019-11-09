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09.11.2019 - 10:43 |

Nazlı Tolga'yı duygulandıran sürpriz

Spiker Nazlı Tolga, 40 yaşına girdiği sürpriz doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Nazlı Tolga'yı duygulandıran sürpriz

Hollandalı Lawrence D. Brenninkmeyer ile 2013 yılında evlenen Nazlı Tolga, bir süredir işleri sebebiyle Londra'da yaşıyor. Kırk yaşına giren ünlü spikere, eşi Lawrence D. Brenninkmeyer sürpriz bir parti organize etti.

Etrafında toplanan kalabalığı görünce çok şaşıran Nazlı Tolga, o anların fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Tolga, fotoğrafın altına "Şimdiye kadarki en iyi parti için teşekkürler" notunu düştü.

Nazlı Tolgayı duygulandıran sürpriz

8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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