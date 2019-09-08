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08.09.2019 - 07:50| SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Ne giyeceğime ben karar Veririm’

Bayramda giydiği kıyafeti eleştirilen Gülşen, “Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm, başkası değil... Kafaların değişmesi lazım” dedi

‘Ne giyeceğime ben karar Veririm’

Gülşen, bayramda giydiği transparan kıyafetiyle ilgili eleştirileri, kadına şiddet penceresinden değerlendirdi. Sahne kostümüne, eşi Ozan Çolakoğlu dahil kimsenin karışamayacağını belirten şarkıcı, “Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm, başkası değil... Yıllardır beni bu tarz kıyafetlerle sıkça görüyorsunuz. Konuşulması garip geldi. Kafaların değişmesi lazım” dedi.

Eşiyle birbirlerini mesleki konuda desteklediklerini anlatan Gülşen, şöyle devam etti: “Gündemimizde kadınların ve erkeklerin yaşadığı ciddi şiddet olayları varken, iki tarafı da birbirinden üstün gösterecek durumların olmaması gerekiyor. Ben de Ozan da bir bireyiz... Ne yapacağımıza karar verecek yaşta ve zekadayız. Özgürlükleri kısıtlayacak her şeyin karşısında olmalıyız.”

 

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