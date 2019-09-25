MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeNe kadar yaşadığın değil nasıl yaşadığın önemli
25.09.2019 - 07:50 |

Ne kadar yaşadığın değil nasıl yaşadığın önemli

Milliyet Cadde yazarı Özay Şendir bugünkü köşesinde kanserle mücadelesinde hayatını kaybeden Neslican Tay'la ilgili sosyal medyadaki kötülük kusan yorumları köşesine taşıdı.

Ne kadar yaşadığın değil nasıl yaşadığın önemli

İşte Özay Şendir'in bugünkü yazısından o bölüm:

“Ölünün ardından konuşulmaz” derler, konuşuyorlar hiç utanmadan.
Bacağını kaybeden ama yaşama sevincini kaybetmediğini gösteren genç bir kadının ardından.
Üstelik onun protezinden utanmadığını göstermek için çektiği fotoğrafı, bedenini gösterme çabası olarak algılayarak.
Bu kareler bakınca, çıplaklık, seks değil, kendiyle barışık bir insan görür ‘normal insan’...
Başkasını gören ya çok kötüdür ya da takıntı bir hastadır, başka seçenek gelmiyor insanın aklına. Neslihan Tay, kısacık yaşamında bir sürü kanser hastası için umut oldu.
Ne kadar yaşadığın değil, nasıl yaşadığın önemli fikrini hatırlattı hepimize.
Kendine acımadı, başkalarının kendisine acımasına izin vermedi, dimdik durdu gelen karşısında.
Mekanı cennet olsun, bu ve benzeri kötülerden her zaman uzak olsun...

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘İki Gözüm’ çekiliyor

‘İki Gözüm’ çekiliyor

20’nci yıla görkemli davet

20’nci yıla görkemli davet

Duaları kabul oldu

Duaları kabul oldu

Kızını evlendirdi

Kızını evlendirdi

Sıradaki Haber