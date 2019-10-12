Ne yaptın Hailey?

Geçtiğimiz günlerde Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile görkemli bir düğüne imza atan Hailey Bieber’ın, törenden hemen sonra eşinin eski sevgilisi Selena Gomez’in de içinde bulunduğu bir kareyi Instagram’dan beğendiği ortaya çıktı.

Daha önce de Gomez’in fotoğrafını beğenen ve şarkıcıyla husumeti olmadığını dile getirerek, özür dileyen modelin bu hareketi, sosyal medya takipçileri üzerinde şok etkisi yarattı.

2010-2015 yılları arasında birlikte olan Gomez ve Bieber çifti, hayranları arasında Jelena olarak anıldı. İki yıl önce son şans verdikleri ilişkilerinin bitmesinin hemen ardından Bieber’ın gizlice evlenmesi, magazine bomba gibi düşmüştü.

Fotoğrafta, Gomez ile Nial Horan’ın samimiyeti, (en solda) gözden kaçmadı.