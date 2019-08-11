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HaberlerCaddeNe yaptın Yıldız!
11.08.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY

Ne yaptın Yıldız!

Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Fiyonk büstiyer ve swarovski taşlarla süslenmiş kot şortla sahneye çıkan sanatçı, 6 bin 500 kişiye seslendi.

Ne yaptın Yıldız!

Tilbe, giydiği kıyafetle sosyal medyada gün boyu, ‘En Çok Konuşulanlar’ listesine girdi.

Sanatçı, yasak olmasına rağmen sahnede sigara içti. 

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.
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