24.09.2019 - 12:00 |
Nebahat Çehre festival alanını gezdi
Türk sinema ve dizi tarihinin başarılı kadın oyuncularından Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Zorlu AVM'nin meydan katında bulunan 'LikeFest' alanını gezen Nebahat Çehre, kurulan stantları uzun uzun gezdi. Alışveriş festivalini yakından takip eden oyuncu, kendisine ve yakın arkadaşına çanta aldı.
Her zamanki gibi şık giyim tarzıyla dikkat çeken Çehre'yi festival alanında gören misafirler yoğun ilgi gösterdi.