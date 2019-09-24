Nebahat Çehre festival alanını gezdi

Zorlu AVM'nin meydan katında bulunan 'LikeFest' alanını gezen Nebahat Çehre, kurulan stantları uzun uzun gezdi. Alışveriş festivalini yakından takip eden oyuncu, kendisine ve yakın arkadaşına çanta aldı.

Her zamanki gibi şık giyim tarzıyla dikkat çeken Çehre'yi festival alanında gören misafirler yoğun ilgi gösterdi.