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09.12.2019 - 17:01 |

Nebahat Çehre: Yılbaşı gecesi ailemle olacağım

Ekranların usta oyuncusu Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Nebahat Çehre: Yılbaşı gecesi ailemle olacağım

Tek başına alışveriş merkezine gelen gelen başarılı oyuncu, "Arkadaşlarımın yanına geldim. Klasik pazar buluşmalarımız. Sohbet edip, birlikte yemek yiyip, güzel vakit geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

Yeni yılı İstanbul'da karşılayacağını söyleyen Çehre, "Yılbaşı gecesinde, ailemle birlikte olacağım. İnşallah bu yıl da yine biz bize birlikte olacağız" dedi.

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