Nebahat Çehre'den Ajda Pekkan iddialarına jet yanıt!

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan'ın iddialarına göre; İstinyePark'da Masa restoranda oturan iki ünlü isim, yakın arkadaşları Ajda Pekkan için "Ajda'ya cennette de para lazım. Hala çalışıp bir kuruşun bile hesabını yapıyor" dedi.

Bu durum bugün Kanal D'nin '2. Sayfa' programında ele alındı. Biri oyuncu biri de televizyoncu olan olan iki ünlü ismin birinin Nebahat Çejre olduğu iddia edildi.

Ajda Pekkan'ın yıllardır yakın arkadaşı olan Nebahat Çehre ise iddialara yanıt verdi.

Çehre, "Benim tarzım ve karakterim böyle bir üsluba müsaade etmez" diyerek iddiaları yanıtladı.