MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Nebahat Çehre'den Ajda Pekkan iddialarına jet yanıt!
23.12.2019 - 16:18 |

Nebahat Çehre'den Ajda Pekkan iddialarına jet yanıt!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında Ajda Pekkan'ı yakından tanıyan birinin 'Ajda'ya cennette de para lazım' dediği iddia edildi. O kişinin kim olduğu '2. Sayfa'da ortaya çıktı.

Nebahat Çehre'den Ajda Pekkan iddialarına jet yanıt!

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan'ın iddialarına göre; İstinyePark'da Masa restoranda oturan iki ünlü isim, yakın arkadaşları Ajda Pekkan için  "Ajda'ya cennette de para lazım. Hala çalışıp bir kuruşun bile hesabını yapıyor" dedi.

Bu durum bugün Kanal D'nin '2. Sayfa' programında ele alındı. Biri oyuncu biri de televizyoncu olan olan iki ünlü ismin birinin Nebahat Çejre olduğu iddia edildi.

Ajda Pekkan'ın yıllardır yakın arkadaşı olan Nebahat Çehre ise iddialara yanıt verdi.

Çehre, "Benim tarzım ve karakterim böyle bir üsluba müsaade etmez" diyerek iddiaları yanıtladı. 

    Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın keyifli anlarıFutbolcu Arda Turan dün ailesiyle yemeğe çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile, geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Burcu Esmersoy: Otomatik kapı çarpar

    Burcu Esmersoy: Otomatik kapı çarpar

    İz Bırakanlar dizisi iz bırakmaya geliyor

    İz Bırakanlar dizisi iz bırakmaya geliyor

    Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın keyifli anları

    Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın keyifli anları

    Avatar Atakan: Hem babalık yapmadı hem de tehdit ediyor!

    Avatar Atakan: Hem babalık yapmadı hem de tehdit ediyor!

    Sıradaki Haber