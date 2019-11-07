Nebahat Çehre'nin spor tarzı

"Arkadaşlarımla buluşmaya geldim. Bugün dostlarımla olacağım" açıklaması sonrası Beymen Morini'ye giden Nebahat Çehre, burada arkadaşları ile bir araya geldi.

Uzun süre arkadaşları ile vakit geçiren oyuncu, günün sonunda AVM'den ayrılmadan kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.

Ayrıca Nebahat Çehre, spor tarzı ile göz doldurdu.