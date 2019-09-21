Necip Memili: 'Alışveriş yapıyordu' yazarsınız

İlk olarak köprü katında bulunan ev tekstili mağazalarını dolaşan Necip Memili ile arkadaşı, daha sonra marketten mutfak alışverişi yaptı.

Dizide canlandırdığı sert karakterinin aksine oldukça neşeli ve eğlenceli tavırları ile dikkat çeken Memili, fotoğraflarını çeken muhabirlerle şakalaşıp bir süre sohbet etti.

Evi için alışverişe çıktığını söyleyen başarılı oyuncu, aracına binmek üzereyken gülerek muhabirlere, "Alışveriş yapıyordu yazarsınız" diyerek takıldı.