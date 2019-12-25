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25.12.2019 - 08:05 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Necip Memili: Bizde kadına şiddet yok!

'Çukur' dizisinin sevilen oyuncusu Necip Memili, kız arkadaşıyla Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Başarılı oyuncu, muhabirlerin şiddet içeren dizilerle ilgili sorularına yanıt verdi.

Necip Memili: Bizde kadına şiddet yok!

 

‘Çukur’ dizisinde canlandırdığı 'Cumali Koçovalı' karakterinin senaryo gereği öleceği yorumlarına, "Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı "diye gülerek yanıt veren Necip Memili, şiddet içeren dizilerle ilgili haberlere yorum yaptı.

Oyuncu, şiddet içeren dizilerin toplumu olumsuz etkilediği haberlerine "Bizde kadına şiddet yok çok şükür" diye cevap verdi.

Magazin Bülteni (25.12.2019).
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Cadde Yazarları

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