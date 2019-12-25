Necip Memili: Bizde kadına şiddet yok!

‘Çukur’ dizisinde canlandırdığı 'Cumali Koçovalı' karakterinin senaryo gereği öleceği yorumlarına, "Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı "diye gülerek yanıt veren Necip Memili, şiddet içeren dizilerle ilgili haberlere yorum yaptı.

Oyuncu, şiddet içeren dizilerin toplumu olumsuz etkilediği haberlerine "Bizde kadına şiddet yok çok şükür" diye cevap verdi.