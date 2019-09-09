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09.09.2019 - 14:31

Neden boşandılar? Berk Suyabatmaz ilk kez konuştu

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz’ın ayrıldık nedeni hakkında farklı iddialar ortaya atılmıştı.

Neden boşandılar? Berk Suyabatmaz ilk kez konuştu

Geçen sene New York’ta evlenen Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak boşandı.Çiftin ayrılık nedeni hakkında farklı iddialar ortaya atıldı.

Berk Suyabatmaz iddialarına ilk kez yanıt verdi.

İşte Suyabatmaz’ın Söylemezsem Olmaz’a yaptığı o açıklama: Tatsızlıklar başladı mı bitmiyor. Medeni şekilde ayrıldık.Her zaman yanında olurum. Ne aldatma ne de başka bir şey söz konusu değil. Evliliğimizi yürütemediğimiz için ayrıldık"

 

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