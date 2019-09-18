Nefes aldırdı

Kalust Şalcıoğlu, Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin En Büyük Mutluluk Zirvesi JOY.OLOGY TALKS’ta sahneye çıktı. Üç gün süren etkinlikle, ilk gün Prof. Dr. Türker Baş’ın davetlisi olarak katılımcılara nefes eğitimi veren Şalcıoğlu, son gün ise ‘1 Nefes Mutluluk’ konulu sunumuyla, izleyicileri hem bilgilendirdi hem de güldürdü.