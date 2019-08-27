Nefes kesen mücadele

Yeni Biniciler, Kadın Biniciler, Veteran Biniciler ve Yetişkin Biniciler Türkiye Kupası kategorilerinde, 2019 Türkiye Kupası Şampiyonları geçtiğimiz hafta sonu, Türkiye Binicilik Federasyonu’nun organizasyonuyla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde belli oldu. Federasyon tarafından her yıl ‘Özel Unvan Yarışmaları’ adı altında düzenlenen şampiyonada, iki günde, 250 at ve binicinin katılımıyla, 12 yarışma koşuldu.



Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi binicilerin kıyasıya yarıştığı organizasyonda sporcular, kendi kategorilerinde 2019 sezonunun şampiyonu olmak için mücadele etti. İki ayak toplamında elde edilen ceza puanlarına göre şampiyonların ilan edildiği turnuvada, Kadın Biniciler Kupası’nın sahibi Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nden Senem Kibar oldu. Yeni Biniciler Kupası’nı Alin Yazıcı, Veteran Biniciler Kupası’nı Oben Albayrak ve Altan Kıraç Yetişkin Biniciler Kupası’nı ise Abdullah Aksu kazandı.







