Bir süredir aşk yaşayan çift, evlilik yolunda ilk attı. Çift, ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir organizasyon ile nişanlandı. İkilinin nişan töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

"NEFESİM KESİLENE KADAR SÖZ VERİYORUM"

Berkay Hardal, nişanlısı ile karesini sosyal medya hesabından, "Nefesim kesilene kadar söz veriyorum" notuyla paylaştı.

Dilan Telkök ise Hardal ile çekilen karelerine, "Işıkları kapatmak zorunda kalırsam, seninle kapatmak istiyorum" notunu düştü.







