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06.08.2019 - 07:50

Nefesler tutuldu

Sportif balıkçılığın Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden MOST Bodrum Turnuvası, 22-25 Ağustos tarihlerinde Yalıkavak Marina’da gerçekleşecek. Dördüncüsü düzenlenecek turnuvaya, 50 sportif balıkçı teknesi ve 250 yarışmacı katılarak, büyük balık rekorunu kırmak için yarışacak.

Nefesler tutuldu

Dört gün sürecek organizasyona, ünlü isimlerle birlikte çok sayıda sporsever de katılacak. Turgut Konukoğlu, Adil Konukoğlu, Sinan Kosif, Can Okan, Sinan Kuran, Anıl İlter, Berent Akdemir, Sedat Akdemir, Çağdaş Çağlar, Kazım Ak ve Mehmet Fırat gibi iş dünyasının önde gelen
isimleri, nefes nefese mücadele edecek.



Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
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