Nefesler tutuldu

Dört gün sürecek organizasyona, ünlü isimlerle birlikte çok sayıda sporsever de katılacak. Turgut Konukoğlu, Adil Konukoğlu, Sinan Kosif, Can Okan, Sinan Kuran, Anıl İlter, Berent Akdemir, Sedat Akdemir, Çağdaş Çağlar, Kazım Ak ve Mehmet Fırat gibi iş dünyasının önde gelen

isimleri, nefes nefese mücadele edecek.







