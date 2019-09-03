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03.09.2019 - 17:53

Nejdet Ayaydın mağazayı denetledi

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden iş adamı Nejdet Ayaydın, geçtiğimiz gün Vadistanbul'daydı.

Nejdet Ayaydın mağazayı denetledi

Yönetim kurulu üyesi olduğu mağazaya gelerek incelemelerde bulunan Nejdet Ayaydın, mağaza personeli ve müşterilerle yakından ilgilenerek görüş ve önerilerini dinledi.

Ayaydın, uzun süre incelemelerde bulunduğu mağaza çıkışında objektiflere gülümseyerek poz verdi. Keyifli olduğu gözlenen Nejdet Ayaydın, çalışmalarını tamamladıktan sonra aracını valeden teslim alıp gözlerden uzaklaştı.

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