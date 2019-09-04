Neslihan Atagül-Kadir Doğulu'nun romantik tatili

Her fırsatta kendilerini doğanın kucağına atan Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, önceki gün yine kural bozmadı. Magazin dünyasının gözde çifti, lüks otellere gitmek yerine Karadeniz'e karşı kamp kurdu.

İstanbul yakınlarındaki bir tepede çadır kuran ikili, ormanlık alanda da köpekleriyle doğa yürüyüşü yapıp oksijene doydu. Atagül ile Doğulu, karınları acıkınca da ormandan topladıkları odunlarla deniz manzaralı çadırlarının yanı başında yaktıkları ateşte yemek pişirdi.

LÜKS TUTKUNU İSİMLERE İNAT!

Doğa aşığı ünlü çift, çıktıkları organik tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Yaz boyunca beş yıldız otellerde lüksün sınırlarını zorlayan sanat ve sosyetenin ünlü isimlerinin aksine açık havada kamp kuran ikili, mütevazılıklarıyla hayranlarının gönlünde bir kez daha taht kurdu. Baş başa romantik anlar yaşayan çiftin organik aşkı da takdir topladı

Doğa dostu ikili, köpekleriyle çıktıkları orman yürüyüşünde çevredeki çöpleri de topladı. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl da Karadeniz ve Ege kıyılarında kamp yapmıştı.