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13.08.2019 - 11:19

Neslihan Atagül meyve topladı, reçel yaptı

Oyuncu Neslihan Atagül, komşuları Mustafa-Övül Avkıran çiftinin bahçesindeki ağaçlardan meyve topladı ve reçel yaptı.

Neslihan Atagül meyve topladı, reçel yaptı

Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu, Zekeriyaköy'de oturuyor. Oyuncu Mustafa-Övül Avkıran çifti ile kapı komşuları.

Mustafa-Övül Avkıran oğulları Alaz'ı da alıp karavanla bayram tatiline çıktı. Villalarının bahçesini de işleri nedeniyle İstanbul'da kalan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'ya emanet etti.

Neslihan Atagül dün sabah komşu bahçeye geçti. Başta erik olmak üzere birçok ağaca tırmanıp meyve topladı. Sonra kolları sıvayıp reçel ve marmelat yaptı.

Övül Avkıran, Atagül'ün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp, ''Komşuda pişer, bize de düşer. Kızımız hem güzel hem yetenekli, bravo. Dönünce reçel yiyeceğiz'' notunu yazdı. (Posta)

Neslihan Atagül meyve topladı, reçel yaptı

Neslihan Atagül meyve topladı, reçel yaptı

Neslihan Atagül meyve topladı, reçel yaptı

13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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