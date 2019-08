Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a: Seni çok seviyorum

Eşi Engin Altan Düzyatan ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Neslişah Alkoçlar, altına bu notu düştü:

"Benim canım sevgilim, en yakın arkadaşım, ruh eşim! Ne de güzel seninle bir hayat boyu yürümek, ne de güzel çoğalarak büyümek. Sen gülünce her şey güzel, her şey olması gerektiği gibi. Nice nice 5 yıllarımıza, her geçen gün büyüyen bir aşkla,heyecanla. Seni çok seviyorum."