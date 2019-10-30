Nevra Serezli 10 yıl sonra tiyatroya dönüyor

Nevra Serezli, önceki gün City's AVM'de objektiflere takıldı. Nedim Saban ve Erhan Yazıcıoğlu ile birlikte 'Ağaçlar Ayakta Ölür' adlı oyun için hazırlıklara başladığını söyleyen usta oyuncu, "10 yıl aradan sonra tekrar tiyatro sahnesinde olmak heyecan verici. 3 Ocak'ta başlayacak oyun için gün saymaya başladık" dedi.

Öte yandan Nevra Serezli, bir zamanın en popüler çocuk dizisi olan 'Sihirli Annem' ile yaz aylarında setlere döneceğini söyledi.