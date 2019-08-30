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30.08.2019 - 07:50

New Yorkâ€™ta podyuma çÄ±kacak

20 yaÅŸÄ±ndaki Ã‡aÄŸla Boz, Beyonce, Ashanti ve Lil Kim gibi dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±mlarla Ã¼nlenen Azeri-TÃ¼rk modacÄ± Rufat Ä°smayilâ€™in 5 EylÃ¼lâ€™de New York Fashion Weekâ€™te gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi defilede podyuma Ã§Ä±kacak.Â

New Yorkâ€™ta podyuma çÄ±kacak

20 yaÅŸÄ±ndaki Ã‡aÄŸla Boz, Beyonce, Ashanti ve Lil Kim gibi dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±mlarla Ã¼nlenen Azeri-TÃ¼rk modacÄ± Rufat Ä°smayilâ€™in 5 EylÃ¼lâ€™de New York Fashion Weekâ€™te gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi defilede podyuma Ã§Ä±kacak.Â Ä°slamofobiâ€™ye karÅŸÄ± birlikÂ mesajÄ± vermek iÃ§in modernÂ tesettÃ¼r kÄ±yafeti giyecek oyuncu, defiledeki tasarÄ±mla SelimÂ Akarâ€™Ä±n objektifine poz verdi.Â Boz, birÃ§ok tesettÃ¼r giyim firmasÄ±nÄ±n aranÄ±lan yÃ¼zÃ¼Â olarak dikkat Ã§ekiyor.

Bitkin düÅŸen "MacaristanlÄ± leylek" koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±Manisa'nÄ±n Soma ilçesinde bitkin düÅŸen ve bileÄŸinde Macaristan menÅŸeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak HayvanlarÄ± Geçici Tedavi BakÄ±m ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±.
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