20 yaÅŸÄ±ndaki Ã‡aÄŸla Boz, Beyonce, Ashanti ve Lil Kim gibi dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±mlarla Ã¼nlenen Azeri-TÃ¼rk modacÄ± Rufat Ä°smayilâ€™in 5 EylÃ¼lâ€™de New York Fashion Weekâ€™te gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi defilede podyuma Ã§Ä±kacak.Â Ä°slamofobiâ€™ye karÅŸÄ± birlikÂ mesajÄ± vermek iÃ§in modernÂ tesettÃ¼r kÄ±yafeti giyecek oyuncu, defiledeki tasarÄ±mla SelimÂ Akarâ€™Ä±n objektifine poz verdi.Â Boz, birÃ§ok tesettÃ¼r giyim firmasÄ±nÄ±n aranÄ±lan yÃ¼zÃ¼Â olarak dikkat Ã§ekiyor.