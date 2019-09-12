12.09.2019 - 07:50
New York’ta şov
Rihanna’nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin 2019 New York Moda Haftası kapsamında yapılan defilesi tam bir yıldızlar geçidine döndü.
Rihanna’nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin 2019 New York Moda Haftası kapsamında yapılan defilesi tam bir yıldızlar geçidine döndü. Şarkıcının, kendisinin de podyuma çıktığı defilede Gigi ve Bella Hadid, Cara Delevingne ve Joan Smalls gibi ünlü modeller yer aldı. Brooklyn’deki Barclays Center’da yapılan organizasyon, New York Moda Haftası’nın şimdiye kadar en dikkat çeken gösterilerinden biri oldu.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.