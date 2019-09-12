New York’ta şov

Rihanna’nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin 2019 New York Moda Haftası kapsamında yapılan defilesi tam bir yıldızlar geçidine döndü. Şarkıcının, kendisinin de podyuma çıktığı defilede Gigi ve Bella Hadid, Cara Delevingne ve Joan Smalls gibi ünlü modeller yer aldı. Brooklyn’deki Barclays Center’da yapılan organizasyon, New York Moda Haftası’nın şimdiye kadar en dikkat çeken gösterilerinden biri oldu.