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HaberlerCaddeNez: Kalbim dolu
22.08.2019 - 10:26

Nez: Kalbim dolu

Nez önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.

Nez: Kalbim dolu

 

Şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine kalbinin dolu olduğunu söyledi: “Mutluyum, güzel bir ilişkim var. Evlilik olursa olur, karşı değilim. Ama kimsenin de aklına bunu zorla sokmak istemem.”

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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